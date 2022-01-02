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Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)

Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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02/01/2022

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Nöbetçi Eczaneler (2 Ocak 2022)

LEFKOŞA

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 70 88

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa

 0392 228 25 72

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa

 03922236750

GAZİMAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 38 68

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923663915

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 0533 839 19 60

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne

 0392 815 70 75

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne / Girne

 0392 816 12 13

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt / Güzelyurt

 03927144894

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke

 05338829456

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele / İskele

 03923712224

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

 Akdoğan Mağusa / Alt Mesarya

 03923778449

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

 Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan / Üst Mesarya

 03922323100

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz

 03923755366,

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz / Karpaz

 0392 374 51 70

 

 

 

 

 

02/01/2022 09:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, kktc, , 2.OCAK 2022
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