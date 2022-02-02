Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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02/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2022)

LEFKOŞA

YONCA HATİPOĞLU ECZ.

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922280606

LA PHARMA ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet sokak no:71/C (Adıgüzel Lastik Servisi yanı Erel ahsap karşısı) Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922231414

YENİKENT ECZANESİ

 Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı / Lefkoşa

 0392 223 93 78

GAZİMAĞUSA

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923654280

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa

 03923660353

GİRNE

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne / Girne

 0392 821 30 88

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne / Girne

 03928151188

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne

 0392 815 73 50

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI / Güzelyurt

 03927144518

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

02/02/2022 08:50
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, kktc2 Şubat, 2022
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