Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
02/02/2022
LEFKOŞA
YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922280606
LA PHARMA ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet sokak no:71/C (Adıgüzel Lastik Servisi yanı Erel ahsap karşısı) Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922231414
YENİKENT ECZANESİ
Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli Samsung Zorlu Plaza karşısı / Lefkoşa
0392 223 93 78
GAZİMAĞUSA
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923654280
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa
03923660353
GİRNE
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne / Girne
0392 821 30 88
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne / Girne
03928151188
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne
0392 815 73 50
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI / Güzelyurt
03927144518
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke
03927278240
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015