Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)

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02/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)

LEFKOŞA

EBRU BAŞAY ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

MERVE BİLLUR ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

PERVİN ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

BAŞAK ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MAGUSA

EMİR ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

HACER BALIKÇI ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

İSKELE

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

02.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

02/02/2024 09:06
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 2 ŞUBAT 2024
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