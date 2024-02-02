Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)
02/02/2024
LEFKOŞA
EBRU BAŞAY ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
MERVE BİLLUR ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
PERVİN ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
BAŞAK ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAGUSA
EMİR ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
HACER BALIKÇI ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
İSKELE
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
02.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt