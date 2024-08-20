Nöbetçi Eczaneler (20 Ağustos 2024)

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20/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (20 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

***

NECATİBEY ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MELİS UZUN ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

KARAKOL ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

20.08.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

20/08/2024 09:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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