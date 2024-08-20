Nöbetçi Eczaneler (20 Ağustos 2024)
20/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜNEY ENGİNOL ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi No: 25, Aroğlu karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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NECATİBEY ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MELİS UZUN ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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TÖREN 2 ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
KARAKOL ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
20.08.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele20/08/2024 09:49