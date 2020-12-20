Nöbetçi eczaneler (20 Aralık 2020)
Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi.
20/12/2020
LEFKOŞA
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy
03922253259
REHBER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , GÖNYELİ
05488420323
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir
03922273270
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
03928218410
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C
03928153626r
MAĞUSA
GÜZER ECZANESİ
City Mall AVM yanı Dershaneler Yolu Çanakkale
05338740374
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.
03923655959
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI
05428550015
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE
03923733360
ALT MESARYA
HERA AKESEN ECZANESİ
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
0533 822 29 99
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 849 99 46
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456