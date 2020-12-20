Nöbetçi eczaneler (20 Aralık 2020)

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi.

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20/12/2020

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Nöbetçi eczaneler (20 Aralık 2020)

LEFKOŞA

KIZILBAŞ ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy

03922253259

REHBER ECZANESİ

ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , GÖNYELİ

05488420323

SONUÇ ECZANESİ

Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir

03922273270

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

03928218410

KÜÇÜK ECZANESİ

Canbulat Sok.No:5/C

03928153626r

MAĞUSA

GÜZER ECZANESİ

City Mall AVM yanı Dershaneler Yolu Çanakkale

05338740374

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.

03923655959

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

Piyale Paşa Mah.No:121

0392 714 46 40

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI

05428550015

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE

03923733360

ALT MESARYA

HERA AKESEN ECZANESİ

Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

0533 822 29 99

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 849 99 46

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

20/12/2020 09:19
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs, 20, aralık, 2020
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