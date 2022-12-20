Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)

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20/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

PERVİN ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

GÜVEN ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 24 09

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

20.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

20/12/2022 09:52
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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