Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)
20/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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PERVİN ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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GÜVEN ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 24 09
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
20.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele