Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2023)
20/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
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CEMRE ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
İLGEN ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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ÖMRÜM ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
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KUNTER GÜVEN ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
20.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele