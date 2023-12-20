Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2023)

ads ads ads ads
20/12/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

***

CEMRE ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

İLGEN ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

20.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

20/12/2023 09:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.