Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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20/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ORTAKÖY ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 32 00

Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

***

SEVCAN ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 21 22

Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İÇTEN ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

20.12.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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