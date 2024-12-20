Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
20/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ORTAKÖY ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 32 00
Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar (Molto )Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
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SEVCAN ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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ORÇUN ÖZKASAP ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 21 22
Karaoğlanoğlu Caddesi Zeytinlik Kesimi Atilla Çankaya Apt. 92 B No: 4, Karaoğlanoğlu, Girne
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SALİM KARABEKİR ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İÇTEN ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
20.12.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa