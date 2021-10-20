Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi....

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20/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2021)

LEFKOŞA

SERKAN KERVAN ECZ

 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 225 80 91

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 228 15 40

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa

 0392 223 72 72

GAZİMAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656060

GİRNE

SERTAÇ ECZANESİ

 Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne

 0392 815 90 67

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu / Girne

 0392 822 41 42

ZEHRA KELEBEK ECZ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Lapta

 0392 821 38 88

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke

 05338829456

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

 

 

20/10/2021 08:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, kktc, 20 Ekim 2021, haberkıbrıs,
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