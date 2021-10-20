Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi....
20/10/2021
LEFKOŞA
SERKAN KERVAN ECZ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 225 80 91
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa / Lefkoşa
0392 228 15 40
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa
0392 223 72 72
GAZİMAĞUSA
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656060
GİRNE
SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne / Girne
0392 815 90 67
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu / Girne
0392 822 41 42
ZEHRA KELEBEK ECZ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Lapta
0392 821 38 88
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt
03927141190
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke
05338829456
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele
0392 371 28 56