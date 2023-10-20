Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2023)
20/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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ASRIN ÜMİT ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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TÖREN ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
20.10.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele