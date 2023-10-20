Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2023)

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20/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

TÖREN ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

20.10.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

20/10/2023 10:36
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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