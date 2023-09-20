Nöbetçi Eczaneler (20 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
20/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇELER ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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GÜLNUR ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
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TUNA ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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PETEK ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
20.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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