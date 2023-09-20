Nöbetçi Eczaneler (20 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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20/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (20 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇELER ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

GÜLNUR ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

***

TUNA ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

PETEK ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

20.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

20/09/2023 08:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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