Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
20/06/2022
LEFKOŞA
DAĞMAN ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 21
AliRıza Efendi Cad. Vakıflar İş Hanı No:51/ A Ortaköy Lefkoşa
KIZILBAŞ ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
SÖZÜÖZ ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht.Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt.NO:1 Dük.2 Küçük Kaymaklı
GİRNE
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
GAZİMAĞUSA
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder Apt. No:5 Mağusa
LARNAKA YOLU ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 94
15 Ağustso Bulvarı Çanakkale Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
20.06.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 23 66
Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele