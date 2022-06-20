Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads
20/06/2022

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2022)

LEFKOŞA

DAĞMAN ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 21

AliRıza Efendi Cad. Vakıflar İş Hanı No:51/ A Ortaköy Lefkoşa

KIZILBAŞ ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

SÖZÜÖZ ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht.Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt.NO:1 Dük.2 Küçük Kaymaklı

GİRNE

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

RIZKI 2 ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

ZİYA SENCER ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

GAZİMAĞUSA

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder Apt. No:5 Mağusa

LARNAKA YOLU ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 94

15 Ağustso Bulvarı Çanakkale Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

20.06.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 23 66

Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele

 

 

 

 

20/06/2022 09:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 20 haziran 2022,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.