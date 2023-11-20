Nöbetçi Eczaneler (20 Kasım 2023)
20/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ERSAĞ ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
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YENİŞEHİR ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GÜNDAL ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
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KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
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CEREN ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
20.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele