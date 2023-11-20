Nöbetçi Eczaneler (20 Kasım 2023)

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20/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (20 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ERSAĞ ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

***

YENİŞEHİR ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNDAL ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

***

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Cad. Karmen Plaza No: 244, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

***

CEREN ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

20.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

20/11/2023 09:32
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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