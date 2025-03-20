Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2025)
20/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
LA PHARMA ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
ÖZÇALIŞKAN ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 11 55
Belediye Bulvarı Kamelya Sok. Kapı No: 3/B, Türk Bankası yanı Miraje Restorant Çaprazı Yenikent
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne
DEFNE ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
LARNAKA YOLU ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
20.03.2025 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa