Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2025)

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20/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

LA PHARMA ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

ÖZÇALIŞKAN ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 11 55

Belediye Bulvarı Kamelya Sok. Kapı No: 3/B, Türk Bankası yanı Miraje Restorant Çaprazı Yenikent

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne

DEFNE ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

LARNAKA YOLU ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

20.03.2025 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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