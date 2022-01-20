Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
20/01/2022
LEFKOŞA
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI / Lefkoşa
03922271080
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03923300830
GÜNEY ECZANESİ
Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa
03922276695
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne / Girne
03928222287
SELİN ESER ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı) / Girne
03928150666
ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE / Girne
0542 876 06 60
GAZİMAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa
05338797994
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI / Gazimağusa
03923662026
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
03927141222
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke
05488655291
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele
03923714006