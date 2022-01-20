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Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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20/01/2022

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Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2022)

LEFKOŞA

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

 BOLU SOKAK DERYA APARTMANI NO:72 DÜK. :2 KÜÇÜK KAYMAKLI / LEFKOŞA - K. KAYMAKLI STADYUM YOLU, GÜNMAR MARKET YANI / Lefkoşa

 03922271080

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03923300830

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara / Lefkoşa

 03922276695

GİRNE

ÖMRÜM ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne / Girne

 03928222287

SELİN ESER ECZANESİ

 Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı) / Girne

 03928150666

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE SOK. NO:46/1 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ GİRNE / Girne

 0542 876 06 60

GAZİMAĞUSA

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa

 05338797994

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI / Gazimağusa

 03923662026

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

 03927141222

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke

 05488655291

İSKELE

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele

 03923714006

20/01/2022 08:39
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 22 OCAK 2022,
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