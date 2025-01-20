Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2025)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
20/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DİLEK ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MARYAM ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
SELİN ESER ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Spark Grill Karşısı (Eski Tosyalıses ) Özgölbaşı Fırın Yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
KARAKOL ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B2 Apt. No: 3, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
SAKİNER ECZANESİ
20.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa