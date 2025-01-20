Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2025)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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20/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (20 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DİLEK ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

ORHAN BERKE ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MARYAM ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

SELİN ESER ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Spark Grill Karşısı (Eski Tosyalıses ) Özgölbaşı Fırın Yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

KARAKOL ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B2 Apt. No: 3, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

SAKİNER ECZANESİ

20.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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