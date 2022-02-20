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Nöbetçi Eczaneler (20 Şubat 2022)

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20/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (20 Şubat 2022)

LEFKOŞA

Ahmet Mısırlı Eczanesi

Gaz.hasan Tahisn Caddesi, 42/6 Lemar Yolu Serena Butik Karşısı Ortaköy Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 223-93-93

Neriman Karataç Eczanesi

Mimar Vahip Caddesi, No:39/2 Hamitköy Işıkları Üzeri Dumlupınar Yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 225-45-00

Papatyam Eczanesi

Şehit Gültekin Şengör Sokak Dükkan No:4 Kumsal Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 228-23-30

GAZİMAĞUSA

Demet Eczanesi

New Castle No:1 Bayraktar Yolu, Terminal Lemar yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 366-33-50

Faydalı Eczanesi

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 M Öncesi Daü Bankamatik Yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 365-69-22

GİRNE

Aydın Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Beyaz Plaza No:3 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 821-33-61

Dünya Eczanesi

Nusmar, Şokmar, Zeytinlik Yolu.
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-00-09

Gündal Eczanesi

Altınör Apt. A Blok Dükkan:2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 816-05-43

GÜZELYURT

Aşar Eczanesi Güzelyurt

Ecevit Caddesi No:18/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 714-21-93

İSKELE

Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

0 (542) 855-00-15

KARPAZ

Gürsel Eczanesi

Şehit Aydın Veledddin Sokak, Yenierenköy İskele Karpaz
(Nöbet Saatleri: -)

0 (392) 374-51-70

Olgun Kahyaoğlu Eczanesi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: -)

0 (533) 849-99-46

LEFKE

Derviş Kutret Eczanesi

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

0 (533) 882-94-56

ÜST MESARYA

Gönül Gürdağ Eczanesi

Dr.fazıl Küçük Caddesi, No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu Üzeri Onalt Motors Yanı Demirhan Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08.00 - 19.00)

0 (539) 105-48-88

ALT MESARYA

Turan Ceyda Eczanesi

Alt Ekmekçi Sokak No:8 Gaziköy Mesarya Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08.00 - 19.00)

0 (392) 236-83-80

 

20/02/2022 09:52
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 20 Şubat 2022, kktc
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