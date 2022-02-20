Nöbetçi Eczaneler (20 Şubat 2022)
20/02/2022
LEFKOŞA
Ahmet Mısırlı Eczanesi
Gaz.hasan Tahisn Caddesi, 42/6 Lemar Yolu Serena Butik Karşısı Ortaköy Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 223-93-93
Neriman Karataç Eczanesi
Mimar Vahip Caddesi, No:39/2 Hamitköy Işıkları Üzeri Dumlupınar Yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 225-45-00
Papatyam Eczanesi
Şehit Gültekin Şengör Sokak Dükkan No:4 Kumsal Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 228-23-30
GAZİMAĞUSA
Demet Eczanesi
New Castle No:1 Bayraktar Yolu, Terminal Lemar yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 366-33-50
Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 M Öncesi Daü Bankamatik Yanı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-69-22
GİRNE
Aydın Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Beyaz Plaza No:3 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 821-33-61
Dünya Eczanesi
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik Yolu.
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-00-09
Gündal Eczanesi
Altınör Apt. A Blok Dükkan:2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 816-05-43
GÜZELYURT
Aşar Eczanesi Güzelyurt
Ecevit Caddesi No:18/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-21-93
İSKELE
Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
0 (542) 855-00-15
KARPAZ
Gürsel Eczanesi
Şehit Aydın Veledddin Sokak, Yenierenköy İskele Karpaz
(Nöbet Saatleri: -)
0 (392) 374-51-70
Olgun Kahyaoğlu Eczanesi
Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: -)
0 (533) 849-99-46
LEFKE
Derviş Kutret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
0 (533) 882-94-56
ÜST MESARYA
Gönül Gürdağ Eczanesi
Dr.fazıl Küçük Caddesi, No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu Üzeri Onalt Motors Yanı Demirhan Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08.00 - 19.00)
0 (539) 105-48-88
ALT MESARYA
Turan Ceyda Eczanesi
Alt Ekmekçi Sokak No:8 Gaziköy Mesarya Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08.00 - 19.00)
0 (392) 236-83-80