Nöbetçi Eczaneler (20 Şubat 2024)
20/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BALIN ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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YELİM ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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KANDİL ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÖREN ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
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VEZİROĞLU ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
20.02.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele