Nöbetçi Eczaneler (20 Şubat 2024)

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20/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (20 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

YELİM ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

KANDİL ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖREN ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

20.02.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

20/02/2024 14:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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