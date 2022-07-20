Nöbetçi Eczaneler (20 Temmuz 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler (20 Temmuz 2022) listesi...

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20/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (20 Temmuz 2022)

LEFKOŞA

AKDENİZ ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Lefkoşa

CEMRE ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

FATMA AŞİNA ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 849 09 74

Mete Adanır Cad. Yukari Girne No: 11 A Girne

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 843 18 99

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

GAZİMAĞUSA

BARIŞER ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

İNEM MİMAR ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Uzun Apt. 11 Mağusa

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA

KINAY ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 16:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

GÜRSEL ECZANESİ

20.07.2022 (Çarşamba)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

 

 


 

 

20/07/2022 12:25
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 20 temmuz 2022,
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