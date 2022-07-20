Nöbetçi Eczaneler (20 Temmuz 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler (20 Temmuz 2022) listesi...
20/07/2022
LEFKOŞA
AKDENİZ ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
FATMA AŞİNA ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 849 09 74
Mete Adanır Cad. Yukari Girne No: 11 A Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 843 18 99
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
GAZİMAĞUSA
BARIŞER ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
İNEM MİMAR ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Uzun Apt. 11 Mağusa
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA
KINAY ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy Mağusa
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 16:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
GÜRSEL ECZANESİ
20.07.2022 (Çarşamba)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz