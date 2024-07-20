Nöbetçi Eczaneler 20 Temmuz 2024

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20/07/2024

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Nöbetçi Eczaneler 20 Temmuz 2024

Nilhan Soysal Eczanesi

Silahlı Kuvvetler Caddesi, Pertur Apt. No:29/A Gazimağusa
» The European Hotel (Sema) karşısı, Adaş Bebe yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-03-53

Halkın Eczanesi

2.Uluçam Yolu, Erbatu Apt. Evleri B-Blok Dükkan:1 Sakarya / Gazimağusa
» Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu, Northernland Premier Park Yeri Girişi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaSakarya

0 (392) 365-01-12

Kınay Eczanesi

Mersinli Sokak No:C/4 Türkmenköy Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)

GazimağusaTürkmenköy

0 (392) 377-70-70

Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Caddesi, Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKarakum

0 (392) 815-25-85

Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sokak No:63-B Karaoğlanoğlu / Girne
» Girne Amerikan Üniversitesi yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (392) 822-32-02

Zehra Kelebek Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Demirege Apt. No:169/A Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneLapta

0 (392) 821-38-88

Aşar Eczanesi

Ecevit Caddesi No:18/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-21-93

Gökberk Alp Yakar Eczanesi

Makenzi Caddesi, Cevizli Royal Sun Residence No:3 İskele
» Doktorlar Sitesi arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (539) 109-95-77

Olgun Kahyaoğlu Eczanesi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 16:00)

İskeleMehmetçik

0 (533) 849-99-46

Karpazın Eczanesi

Şehit Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 Yenierenköy / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 16:00)

İskeleYeni Erenköy

0 (539) 112-38-02

İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeGemikonağı

0 (392) 727-82-40

Meliz Eczanesi

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)

LefkoşaDemirhan

0 (392) 232-31-00

Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:46/A Hamitköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaHamitköy

0 (392) 225-57-28

Oba Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi No:79/D Kermiya / Lefkoşa
» Lemar (Molto) Yolu-Çin Pazarı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKermiya

0 (392) 223-71-01

Gülistan Arıcı Eczanesi

Hasane Ilgaz Sokak No:13/C Köşklüçiftlik Lefkoşa
» Pegasus Hava Yolları yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKöşklüçiftlik

0 (533) 841-28-39
20/07/2024 14:59
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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