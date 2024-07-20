Nöbetçi Eczaneler 20 Temmuz 2024
20/07/2024
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» The European Hotel (Sema) karşısı, Adaş Bebe yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-03-53
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» Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu, Northernland Premier Park Yeri Girişi karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaSakarya
0 (392) 365-01-12
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)
GazimağusaTürkmenköy
0 (392) 377-70-70
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKarakum
0 (392) 815-25-85
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» Girne Amerikan Üniversitesi yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (392) 822-32-02
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneLapta
0 (392) 821-38-88
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-21-93
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» Doktorlar Sitesi arkası
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (539) 109-95-77
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 16:00)
İskeleMehmetçik
0 (533) 849-99-46
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 16:00)
İskeleYeni Erenköy
0 (539) 112-38-02
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeGemikonağı
0 (392) 727-82-40
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 19:00)
LefkoşaDemirhan
0 (392) 232-31-00
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaHamitköy
0 (392) 225-57-28
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» Lemar (Molto) Yolu-Çin Pazarı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKermiya
0 (392) 223-71-01
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» Pegasus Hava Yolları yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKöşklüçiftlik
0 (533) 841-28-39