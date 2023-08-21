Nöbetçi Eczaneler (21 Ağustos 2023)

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21/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (21 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

NECATİBEY ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

MELİZ 2 ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MEVA ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

21.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

21/08/2023 09:02
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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