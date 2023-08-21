Nöbetçi Eczaneler (21 Ağustos 2023)
21/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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NECATİBEY ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MEVA ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
21.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele