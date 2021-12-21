Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2021)
KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
21/12/2021
LEFKOŞA
YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922280606
YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922280606
ORHAN BERKE ECZANESİ
Yeni Ateş kuruyemiş tarafı, BTMK arkası ara sokağı, Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy , Belça market arkası Eczacılar Birliği yanı / Lefkoşa
03922233121
GAZİMAĞUSA
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa
03923662928
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA / Gazimağusa
0392 365 68 20
GİRNE
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne / Alsancak
0542 855 31 14
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne / Girne
03928160123
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne
03928158118
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt
03927143847
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
0392 728 83 12
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele
0533 834 82 51