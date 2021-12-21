Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2021)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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21/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2021)

LEFKOŞA

YONCA HATİPOĞLU ECZ.

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922280606

YONCA HATİPOĞLU ECZ.

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922280606

ORHAN BERKE ECZANESİ

 Yeni Ateş kuruyemiş tarafı, BTMK arkası ara sokağı, Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy , Belça market arkası Eczacılar Birliği yanı / Lefkoşa

 03922233121

GAZİMAĞUSA

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa / Gazimağusa

 03923662928

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI MAĞUSA / Gazimağusa

 0392 365 68 20

GİRNE

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne / Alsancak

 0542 855 31 14

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne / Girne

 03928160123

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne

 03928158118

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143847

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

 

 

21/12/2021 09:05
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 21 aralık 2021,
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