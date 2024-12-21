Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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21/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CEVHER ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİNAĞA ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

İLGEN ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

EMİR ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

VİJDAN BAYSAL ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 825 19 03

Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ:

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

21.12.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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