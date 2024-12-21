Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
21/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CEVHER ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51 - (0533) 864 98 98
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİNAĞA ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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İLGEN ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
EMİR ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
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HACER BALIKÇI ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
VİJDAN BAYSAL ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 825 19 03
Mustafa Kemal Bulvarı Kıbrıslı Caddesi Lemon Country 34, Apt. No: 2, Minareliköy, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ:
SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
21.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz