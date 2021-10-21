Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi....

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21/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

ALİ ERSOY ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı

 03923301277

***

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR - POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ GEÇİNCE VAKIFLAR BANKASI KARŞISINDAKİ 'ARA YOL' LEFKOŞA

 03922271457

***

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

 0392 225 24 74

GİRNE:

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne

 03928160123

 ***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne

 0392 815 90 90

 ***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 0533 846 33 30

 GAZİMAĞUSA:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa

 03923662999

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 03923656939

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

21/10/2021 09:46
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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