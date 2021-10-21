Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi....
21/10/2021
LEFKOŞA:
ALİ ERSOY ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı Apt. No:1 Aydemet Metehan Zefir Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı
03923301277
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ARZUM DAVULCU ECZANESİ
ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR - POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ GEÇİNCE VAKIFLAR BANKASI KARŞISINDAKİ 'ARA YOL' LEFKOŞA
03922271457
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EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
GİRNE:
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne
03928160123
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ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 90 90
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
0533 846 33 30
GAZİMAĞUSA:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa
03923662999
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46