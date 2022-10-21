Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2022)
21/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMİNE KESKİN ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
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SERKAN KERVAN ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 80 91
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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NURÇAĞ ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
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SERTAÇ ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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HALİL HAMZALAR ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamzalar Yolu No:1, Dükkan 2, Halil Hamza Ayakkabı yanı, Kaliland bölgesi, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
21.10.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele