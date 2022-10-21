Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2022)

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21/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

SERKAN KERVAN ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 80 91

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

***

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamzalar Yolu No:1, Dükkan 2, Halil Hamza Ayakkabı yanı, Kaliland bölgesi, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

21.10.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

21/10/2022 09:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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