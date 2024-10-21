Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2024)
21/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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MİEL ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 889 00 09
Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa
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VAİZ ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 90
Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
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MARYAM ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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KARAKOL ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
21.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele21/10/2024 09:06