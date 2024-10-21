Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2024)

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21/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

MİEL ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 889 00 09

Aydemet Mahallesi, Nazım Himet Caddedi No: 46/B Blok F2, Lefkoşa

***

VAİZ ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 90

Atatürk Caddesi No: 84/C, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

MARYAM ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

KARAKOL ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

21.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

21/10/2024 09:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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