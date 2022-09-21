Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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21/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. Yenişehir Lefkoşa

***

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 77

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SAKARYA ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok.Sakarya GaziMağusa

***

TARABYA ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı N0:25 A Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

***

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

21.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

21/09/2022 11:19
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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