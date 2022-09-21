Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
21/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. Yenişehir Lefkoşa
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AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
***
PINAR KEKLİK ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 77
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A
***
TURGAY PARALI ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SAKARYA ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok.Sakarya GaziMağusa
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TARABYA ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
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İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
21.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele