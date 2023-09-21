Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2023)
21/09/2023
LEFKOŞA
GÜNEY ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
SERPİN ONAY ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
BARIŞ ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
DÜNYA ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
MAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
UMUT ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
21.09.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU