Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2023)

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21/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2023)

LEFKOŞA

GÜNEY ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 19 97

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

SERPİN ONAY ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

BARIŞ ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

DÜNYA ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

MAĞUSA

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

UMUT ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

21.09.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

 

 

21/09/2023 09:14
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 23 EYLÜL 2023,
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