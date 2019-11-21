Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2019)
Nöbetçi Eczaneler
21/11/2019
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LEFKOŞA
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922256918
SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı / Lefkoşa
03922272064
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03923300830
GİRNE
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne
03928152248
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne
0392 815 11 50
GAZİMAĞUSA ECZANESİ
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa
03923660353
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Sok.Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus yanı Sakarya Magusa / Gazimağusa
03923652525
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt
03927141190
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
03927288312