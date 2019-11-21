Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2019)

Nöbetçi Eczaneler

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21/11/2019

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Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2019)

LEFKOŞA

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922256918

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı / Lefkoşa

 03922272064

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03923300830

GİRNE

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne

 03928152248

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne

 0392 815 11 50

GAZİMAĞUSA ECZANESİ

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa

 03923660353

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Sok.Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus yanı Sakarya Magusa / Gazimağusa

 03923652525

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

21/11/2019 09:51
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, HABER, KIBRIS,
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