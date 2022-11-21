Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
21/11/2022

ads
Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

LADEN AKBATUR ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

***

SEVAL ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

***

YENİŞEHİR ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

21.11.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

21/11/2022 10:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.