Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
21/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
LADEN AKBATUR ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
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SEVAL ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
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YENİŞEHİR ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
21.11.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele