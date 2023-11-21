Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2023)
21/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BUSE KARŞILI ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
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SERPİN ONAY ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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AYGÜL AYGIN ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
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TANYA SALİMER ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
21.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele