Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2023)

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21/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (21 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

BUSE KARŞILI ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜLOĞLU ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

21.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

21/11/2023 08:56
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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