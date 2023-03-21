Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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21/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0392) 227 61 81

 

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

 

GÜLNUR ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0392) 223 66 30

 

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

 

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0392) 225 45 00

 

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0548) 870 84 42

 

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

 

MARYAM ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0533) 842 36 37

 

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0392) 815 08 50

 

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0392) 365 68 20

 

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

 

MEHMET ARTER ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0392) 366 00 02

 

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 00:00

 

(0392) 714 30 05

 

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

 

(0392) 727 76 49

 

Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 

21.03.2023 (Salı)

 

08:00 - 22:00

 

(0392) 371 28 56

 

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
21/03/2023 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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