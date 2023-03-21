Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
21/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
MARYAM ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 00:00
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Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
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Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
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21.03.2023 (Salı)
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08:00 - 22:00
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Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele