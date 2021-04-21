Nöbetçi Eczaneler (21 Nisan 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi
21/04/2021
LEFKOŞA:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA
03922280909
***
EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa
03922270242
***
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
0392 224 04 15
GİRNE:
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
05338701946
***
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
GAZİMAĞUSA:
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
***
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
03923656519
GÜZELYURT:
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12