Nöbetçi Eczaneler (21 Nisan 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

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21/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler (21 Nisan 2021)

LEFKOŞA:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa

 03922270242

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 0392 224 04 15

GİRNE:

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 05338701946

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

 03928152150

 GAZİMAĞUSA:

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 0392 365 40 04

***

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 03923656519

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

 İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 0392 728 83 12

21/04/2021 09:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc,
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