Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2024)
21/01/2024
LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
HALKSEVER ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 10 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
LA PHARMA ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
GİRNE
ALENBAY ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne
DÜNYA ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA
YÜKSEL ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
21.01.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele