Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2024)

ads ads ads ads
21/01/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (21 Ocak 2024)

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

HALKSEVER ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

LA PHARMA ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

GİRNE

ALENBAY ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne

DÜNYA ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA

YÜKSEL ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

21.01.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

 

21/01/2024 10:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 21 OCAK 2024
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.