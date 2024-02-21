Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2024)
21/02/2024
LEFKOŞA
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
FERİN ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
LADEN AKBATUR ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
GİRNE
EMİNAĞA ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA
MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
21.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa