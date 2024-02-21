Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2024)

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21/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2024)

LEFKOŞA

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

FERİN ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

LADEN AKBATUR ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

GİRNE

EMİNAĞA ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

İPEK YÖNEY ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

21.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

 

 

21/02/2024 08:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 21 Şubat, 2024,
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