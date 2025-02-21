Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2025)
21 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
21/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ATAER ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 85
Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa
DAĞMAN ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 847 03 63
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
TÖRENAĞA ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz. Kemal Aşık Cad. No: 60, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
BAŞAK ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
FAYDALI ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
RANA YONTAR ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht. Mehmet Sokollu Sok. Lala Mustafa Paşa Mah. No: 14-A, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
21.02.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa