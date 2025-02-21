Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2025)

21 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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21/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ATAER ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 85

Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa

DAĞMAN ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 847 03 63

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

TÖRENAĞA ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz. Kemal Aşık Cad. No: 60, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

BAŞAK ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

FAYDALI ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

RANA YONTAR ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht. Mehmet Sokollu Sok. Lala Mustafa Paşa Mah. No: 14-A, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

21.02.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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