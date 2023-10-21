Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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21/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

İMGE ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

***

İZEM ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

***

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 864 78 64

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

DEFNE ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0539) 114 84 12

Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA BÖLGESİ:

KARAKOL ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

***

UMUT ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

21.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

21/10/2023 08:53
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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