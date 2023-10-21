Nöbetçi Eczaneler (21 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
21/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
İMGE ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
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İZEM ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
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MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 864 78 64
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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DEFNE ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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SOYERLER 1 ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0539) 114 84 12
Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA BÖLGESİ:
KARAKOL ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
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UMUT ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
21.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele