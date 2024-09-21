Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
21/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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GÜLNUR ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa
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NERGİS ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İNEM MİMAR ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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UMUT ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜRSOY ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
21.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele21/09/2024 08:42