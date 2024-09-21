Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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21/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (21 Eylül 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

GÜLNUR ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 66 30

N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Kalın Yol üzeri Güvenir Göz Hastanesi yanı Köseoğlu market sırası Metehan Lefkoşa

***

NERGİS ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İNEM MİMAR ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

UMUT ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜRSOY ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 90 69 - (0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

21.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

21/09/2024 08:42
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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