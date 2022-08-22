Nöbetçi Eczaneler (22 Ağustos 2022)

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22/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (22 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DERYA ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne

***

DEFNE ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

TARABYA ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı N0:25 A Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı Mağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Eşref Bitlis Cad. Narlı Sok.Dük.N0:5 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

22.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

22/08/2022 11:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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