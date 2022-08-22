Nöbetçi Eczaneler (22 Ağustos 2022)
22/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DERYA ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne
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DEFNE ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
TARABYA ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 36 07
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı Mağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Eşref Bitlis Cad. Narlı Sok.Dük.N0:5 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
22.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele