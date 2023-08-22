Nöbetçi Eczaneler (22 Ağustos 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler…

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22/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (22 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

***

SEZER ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

***

SONUÇ ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜLOĞLU ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

22.08.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

22/08/2023 09:35
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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