Nöbetçi Eczaneler (22 Ağustos 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler…
22/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
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SEZER ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
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SONUÇ ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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MUCİZEM ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
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TANYA SALİMER ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
22.08.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele