Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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22/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2021)

LEFKOŞA

SEVCAN ECZANESİ

 ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA / Lefkoşa

 0392 227 60 71

ENVER ALİBABA ECZANESİ

 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922271311

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa

 03922234565

GAZİMAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656838

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923663350

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 0392 821 34 34

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05338627656

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne

 0392 815 34 96

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke

 05338829456

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

 

 

 

 

22/12/2021 09:00
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 22 aralık 2021,
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