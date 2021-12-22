Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
22/12/2021
LEFKOŞA
SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA / Lefkoşa
0392 227 60 71
ENVER ALİBABA ECZANESİ
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa
03922271311
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli / Lefkoşa
03922234565
GAZİMAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa
03923656838
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa
03923663350
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
0392 821 34 34
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne / Girne
05338627656
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne / Girne
0392 815 34 96
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt
03927142874
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke
05338829456
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele
0392 371 28 56