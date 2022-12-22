Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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22/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

***

SEV ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

***

YEŞİM ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

***

GİRNE BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

TARABYA ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 36 07

15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

22.12.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

22/12/2022 08:33
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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