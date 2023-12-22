Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2023)
22/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BİRGÜN ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
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MUCİZEM ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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BURCU GÖKALP ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
22.12.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele