Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2023)

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22/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

BİRGÜN ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

***

MUCİZEM ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

BURCU GÖKALP ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

22.12.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

 

22/12/2023 08:47
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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