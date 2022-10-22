Nöbetçi Eczaneler (22 Ekim 2022)
22/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
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GÜLNUR ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 66 30
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
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ZEHRA ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MARYAM ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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ÖMRÜM ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
İÇTEN ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
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OSMANKAN ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
VADİLİ ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
22.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele