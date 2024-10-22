Nöbetçi Eczaneler (22 Ekim 2024)
22/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ATAER ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 85
Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
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PERVİN ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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SELİN ESER ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İNEM MİMAR ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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MEVA ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
BUSE ULUÇAY ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 840 50 68
Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
22.10.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa22/10/2024 09:25