Nöbetçi Eczaneler (22 Ekim 2024)

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22/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (22 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ: 

ATAER ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 85

Şht. Zehra Mustafa Sokak No: 5, Gönyeli, Lefkoşa

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

***

PERVİN ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

SELİN ESER ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İNEM MİMAR ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

MEVA ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

BUSE ULUÇAY ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 840 50 68

Şht. Karter Cad. Cevizli Dış Kapı 30A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

22.10.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

22/10/2024 09:25
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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