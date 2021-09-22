Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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22/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

 03922236750

 ***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı

 0392 228 25 72

 ***

ÖZÜN ECZANESİ

 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 03922241210

GİRNE:

NURÇAĞ ECZANESİ

 Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne

 03928151025

***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

GAZİMAĞUSA:

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa

 0392 365 24 92

***

RANA YONTAR ECZANESİ

 Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store yanı

 03923661919

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

 İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

LAPTA:

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 0392 821 38 88

22/09/2021 09:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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