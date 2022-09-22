Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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22/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞANSOY ECZANESİ:

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

***

PAPATYAM ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht.Mustafa Ruso Cad.Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MAĞUSA ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 19 20

Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

***

OSMANKAN ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

22.09.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

22/09/2022 10:22
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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