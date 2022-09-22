Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
22/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞANSOY ECZANESİ:
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
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PAPATYAM ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht.Mustafa Ruso Cad.Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
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TURGAY PARALI ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MAĞUSA ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 19 20
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
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OSMANKAN ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
22.09.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele