Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2023)

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22/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

OBA 2 ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

YELİM ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NURÇAĞ ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

***

SOYERLER ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

22.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

22/09/2023 10:00
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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