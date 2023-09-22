Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2023)
22/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMİNE KESKİN ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
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OBA 2 ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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YELİM ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
NURÇAĞ ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
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SOYERLER ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
22.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele