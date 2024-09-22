Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
22/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
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AKDORA ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
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NECATİBEY ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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ALENBAY ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
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BUĞÇE ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
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MEVA ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
***
SAKİNER ECZANESİ
22.09.2024 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
22/09/2024 09:56