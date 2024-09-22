Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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22/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (22 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

***

AKDORA ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

***

NECATİBEY ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Domino Pizza yanı ve Hangover karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

ALENBAY ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

***

BUĞÇE ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

***

MEVA ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

***

SAKİNER ECZANESİ

22.09.2024 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

22/09/2024 09:56
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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