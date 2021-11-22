Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi....
22/11/2021
LEFKOŞA
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.Blok Dük.No: 2 (Kaymaklı sahası yolu) Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
03922285515
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03923303200
HALKSEVER ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Sok. Mahallesi 97 No:1 Aytan Market Sırası Gönyeli / Lefkoşa
03922231050
GAZİMAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923661909
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa
03923655518
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne
0392 815 70 75
SHIMA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı. / Girne
05488220272
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne
0533 857 54 94
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt / Güzelyurt
7142 457
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke
03927278240
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele
3301 720