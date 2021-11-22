Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi....

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22/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (22 Kasım 2021)

LEFKOŞA

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

 Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.Blok Dük.No: 2 (Kaymaklı sahası yolu) Küçük Kaymaklı / Lefkoşa

 03922285515

ORTAKÖY ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03923303200

HALKSEVER ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Sok. Mahallesi 97 No:1 Aytan Market Sırası Gönyeli / Lefkoşa

 03922231050

GAZİMAĞUSA

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923661909

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa

 03923655518

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne / Girne

 0392 815 70 75

SHIMA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı. / Girne

 05488220272

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne

 0533 857 54 94

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt / Güzelyurt

 7142 457

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

22/11/2021 09:09
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc22 kasım 2021, kktc,
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